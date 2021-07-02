Верховний суд підтвердив довічний вирок Пукачу у справі про вбивство Гонгадзе
Верховний суд підтвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе
Про це повідомляє УП.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного відхилив усі касаційні скарги, в тому числі і адвоката Пукача.
Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого Олексія Подольського.
Пукач просив пом’якшити покарання, а представники Подольського – розглянути справу заново.
- Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року.
- 2 листопада цього ж року в лісі біля Таращі було знайдено безголовий труп. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва засудив обвинувачених у вбивстві Миколу Протасова до 13 років позбавлення волі, Валерія Костенка і Олександра Поповича до 12 років позбавлення волі.
- 22 липня 2009 року затриманий генерал Пукач визнав свою причетність до вбивства Георгія Гонгадзе
- У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення.
- Пукач називав другого президента Леоніда Кучму "одним із замовників" вбивства.
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