Верховний суд підтвердив довічний вирок Пукачу у справі про вбивство Гонгадзе

Про це повідомляє УП.



Касаційний кримінальний суд у складі Верховного відхилив усі касаційні скарги, в тому числі і адвоката Пукача.

Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого Олексія Подольського.

Пукач просив пом’якшити покарання, а представники Подольського – розглянути справу заново.

Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року.

2 листопада цього ж року в лісі біля Таращі було знайдено безголовий труп. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва засудив обвинувачених у вбивстві Миколу Протасова до 13 років позбавлення волі, Валерія Костенка і Олександра Поповича до 12 років позбавлення волі.

22 липня 2009 року затриманий генерал Пукач визнав свою причетність до вбивства Георгія Гонгадзе

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення.

Пукач називав другого президента Леоніда Кучму "одним із замовників" вбивства.