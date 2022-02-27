Шеф-редакторка Russia Today виступила проти війни з Україною та тоталітаризму в Росії
Колишня опозиціонерка, а нині шеф-редакторка російської редакції фінансованого з бюджету РФ державного пропагандистського каналу Russia Today Марія Баронова вважає, що в Росії нині тоталітаризм, наслідком чого стали обстріли міст України
Про це вона заявила в своєму Telegram-каналі, передає Еспресо.TV.
"Якщо я обрала бути з Росією, то це не означає, що я маю крокувати тоталітарним строєм, мовчати або, наприклад, радіти, що режим, якого я не бажаю й своїй країні, експортується ще кудись. А наше життя цей режим остаточно перетворюватиме на одне нескінченне пекло. Та що там. Вже перетворив", - зазначає Баронова.
Вона зізнається, що ще тиждень тому "писала про "натовських колабораціоністів" і "натовську пропаганаду", пуляла в їхній бік прокльонами, розмірковувала про зраду і русофобію, обзивалася на демшизу (так в РФ називають демократичну опозицію - ред.), та ахахах, всі вони мали рацію".
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"Навіть демшиза виявилася правою у своїх прогнозах, а я ні. Ось і все", - стверджує Марія Баронова.
Фронтальний наступ армії РФ на Україну вона вважає "жахом".
За її словами, складається враження, що "бомблять Київ з Харковом - не росіяни якісь".
Разом з тим, пише Баронова, відповідати за вчинюване доведеться усім росіянам.
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