Шеф-редакторка Russia Today виступила проти війни з Україною та тоталітаризму в Росії

Про це вона заявила в своєму Telegram-каналі, передає Еспресо.TV.



"Якщо я обрала бути з Росією, то це не означає, що я маю крокувати тоталітарним строєм, мовчати або, наприклад, радіти, що режим, якого я не бажаю й своїй країні, експортується ще кудись. А наше життя цей режим остаточно перетворюватиме на одне нескінченне пекло. Та що там. Вже перетворив", - зазначає Баронова.



Вона зізнається, що ще тиждень тому "писала про "натовських колабораціоністів" і "натовську пропаганаду", пуляла в їхній бік прокльонами, розмірковувала про зраду і русофобію, обзивалася на демшизу (так в РФ називають демократичну опозицію - ред.), та ахахах, всі вони мали рацію".



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"Навіть демшиза виявилася правою у своїх прогнозах, а я ні. Ось і все", - стверджує Марія Баронова.



Фронтальний наступ армії РФ на Україну вона вважає "жахом".



За її словами, складається враження, що "бомблять Київ з Харковом - не росіяни якісь".



Разом з тим, пише Баронова, відповідати за вчинюване доведеться усім росіянам.





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