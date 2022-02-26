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Головна війна з Росією Якщо Путін не візьме Україну за найближчі 9 днів, у нього не залишиться жодних ресурсів для бойових дій, - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов

Якщо Путін не візьме Україну за найближчі 9 днів, у нього не залишиться жодних ресурсів для бойових дій, - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов

26 лютого, 2022 субота
15:27
війна з Росією Ілля Пономарьов

Керівник РФ Володимир Путін шокований запеклим опором українців та стійкістю українських силових підрозділів. З цього приводу у ніч з 25 на 26 лютого 2022 року ним проведено таємну нараду зі своїм оточенням. Головні теми зустрічі - чому українці настільки успішно протистояти росіянам й на скільки армії РФ ще вистачить міці, аби здійснити повну окупацію

Подробиці даної зустрічі у суботу, 26 лютого, навів колишній депутат Державної думи Росії, опозиціонер й політемігрант Ілля Пономарьов, передає Еспресо.TV.

"Путін лютує. Був упевнений, що це буде легка прогулянка.

Ракет мало. Вистачить на 3-4 дні. Їх бережуть.

Зброї вже не вистачає. Тульський завод та інші 2 заводи Ротенберга що неспроможні виконати замовлення зброю. Гвинтівки та кулі. Фізично. Зброї не вистачає. Наступну зброю реально отримати через 3-4 місяці", - описує перебіг наради Пономарьов.

За словами політика, росіяни сподівалися узяти Україну "за 1-4 дні", а "увесь розрахунок" був на те, що "передові частини візьмуть Київ і поставлять свого ставленика, і, типу, не доведеться витрачати ні грошей, ні військових, ні зброї".

Але тепер Путін та його команда, зазначає Ілля Пономарьова, відштовхуються від інших міркувань. Йдеться про максимально можливий з російського боку натиск на Україну протягом найближчих 9-10 днів, поєднаний із застосуванням провокацій, а також мова про необхідну агресору паніку.

"Готують провокацію з мирного населення. Атака дітей, жінок. Щоб посіяти паніку.

Це їхній козир.

Увесь план - надія на паніку. І що здадуться самі чи Зеленський втече.

Розраховують, що першим здасться Харків. І решта міст наслідують його приклад, аби уникнути кровопролиття.

Проблеми у Росії з аеропортами. Нема безпілотників. Дуже засмучені втратою колони під Харковом, де 200 людей загинуло. Втрати РФ серйозні.

Читайте такожІлля Пономарьов: В Росії реальніший палацовий переворот, ніж смерть Путіна. Ексклюзивно для "Еспресо"

Цитата: "Зустріли запеклий опір супротивника.
Вони в шоці".

Вкрай обтяжливими для РФ, продовжує Пономарьов, є й фінансові витрати на ведення нинішнього фронтального наступу на Україну. Про це теж, стверджує опозиціонер, йшлося на нічній нараді.

"Війна обходиться на день у 20 млрд доларів", - каже Ілля Пономарьов.

Завдання:

У тому ж разі, якщо Україна вистоїть протягом зазначеного вище терміну, "доведеться сідати за стіл перемовин".

"Обговорили, що якщо Україна вистоять 10 днів, то доведеться сідати на стіл перемовин. Бо не вистачає ані грошей, ані зброї, ані ресурсів. Санкцій особливо не бояться", - звертає уваг Пономарьов.

Таким чином, робить висновок політик, Україна має наразі кілька завдань:

"Вистояти ще 9 днів.

Не допустити паніку.

Пояснити про ракети, що це все для залякування.

Навмисно б'ють абияк і куди попало і "випадково" чіпляють житлові будинки".


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Ілля Пономарьов
Володимир Путiн
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