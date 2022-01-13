Шевченко одужав після коронавірусу та керуватиме "Дженоа" в матчі з "Міланом"
Український тренер "Дженоа" Андрій Шевченко отримав негативний тест на коронавірус
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, у сьогоднішньому матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Мілана", який розпочнеться о 22:00, Андрій Шевченко керуватиме грою своєї команди з лави запасних. Тренер повністю одужав після коронавірусу.
Шевченко перед матчем зі "Спецією" (0:1) отримав позитивний тест і через це не був присутній на стадіоні. Командою керував його помічник Мауро Тассотті.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
- 10 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа", а на його місце розглядають кандидатуру Фабіо Каннаваро.
- 12 січня повідомлялось, що головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко незабаром залишить свою посаду.
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