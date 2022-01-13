Шевченко одужав після коронавірусу та керуватиме "Дженоа" в матчі з "Міланом"

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.



За інформацією джерела, у сьогоднішньому матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Мілана", який розпочнеться о 22:00, Андрій Шевченко керуватиме грою своєї команди з лави запасних. Тренер повністю одужав після коронавірусу.



Шевченко перед матчем зі "Спецією" (0:1) отримав позитивний тест і через це не був присутній на стадіоні. Командою керував його помічник Мауро Тассотті.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.