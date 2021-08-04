Шевченко похизувався мільйоном підписників у Instagram
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко набрав 1 млн підписників у Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Серед українських футболістів та тренерів більшу кількість підписників має лише Олександр Зінченко (1,4 млн).
"1 мільйон. Спасибі всім", - написав Шевченко у дописі присвяченому події.
Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.
Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
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