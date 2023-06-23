Шевченко проти Зінченка: стало відомо, хто візьме участь у благодійному матчі на підтримку України
Визначились футболісти, які візьмуть участь у благодійному матчі на підтримку України, де команда Андрія Шевченка зіграє проти команди Олександра Зінченка
Про це повідомляє офіційний сайт Game4Ukraine.
Тренером команди Андрія Шевченка стане Емма Хейз. За команду "блакитних" зіграє Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Рікарду Карвалью, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Карло Кудичіні, Вільям Галлас, Клод Макелеле, Самюель Ето'О, Майкл Ессьєн, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф.
Арсен Венгер очолить команду Олександра Зінченка. За "жовтих" гратиме Єнс Леманн, Джолеот Лескотт, Патрік Бергер, Стюарт Пірс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Ріїсе, Роббі Кін, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Вес Морган, Джек Вілшер, Бакарі Санья, Едгар Давідс, Шота Арвеладзе, Жерар Піке
Матч пройде відбудеться 5 серпня у Лондоні.
Game4Ukraine
23 травня стало відомо, що лондонський "Челсі" організує благодійний матч на підтримку України.
Ще раніше власник Челсі Тодд Боелі підтримав цю ідею.
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