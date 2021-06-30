Шевченко закликав італійців підтримати Україну в чвертьфіналі Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що чекає на підтримку італійських фанів у матчі проти Англії на Євро-2020
Про це повідомляє "Трибуна".
Також Шевченко заявив, що пишається своїми гравцями.
"Пишаюся своїми хлопцями, вони віддали всі сили. Присвячую перемогу народу України, ми грали від душі. Сподіваюся, італійські фани підтримають нас у Римі. Англія - відмінна команда, буде важкий матч", - сказав Шевченко.
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Збірна України вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.
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Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
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