Євро-2020: розклад матчів чвертьфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".



В інших матчах Бельгія зіграє проти Італії, Швейцарія зустрінеться з Іспанією, а Данія поміряється силами з Чехією. Матчі відбудуться 2/3 липня.







Євро-2020



Чвертьфінал



2 липня



Швейцарія - Іспанія



Санкт-Петербург, стадіон "Газпром-Арена"



Початок о 19:00

Бельгія - Італія



Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"



Початок о 22:00

3 липня



Чехія - Данія



Баку, стадіон "Олімпійський"



Початок о 19:00

Україна - Англія



Рим, стадіон "Стадіо Олімпіко"



Початок о 22:00

У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу

Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.

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