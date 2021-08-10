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Шкарлет анонсував початок навчального року у школах в звичайному режимі
Міністр освіти та науки Сергія Шкарлет заявив, що на початку навчального року в Україні планується навчання у школах в звичайному режимі
Про це він сказав у ефірі 1+1."COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, більш агресивні. На початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі", - сказав Шкарлет.
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- Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вакцинували від коронавірусу вже 51% освітян.
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