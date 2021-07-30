Кузін заявив, що понад половина освітян в Україні вакциновані від COVID-19
Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вакцинували від коронавірусу вже 51% освітян
Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає LB.ua
"Зараз 51% освітян вже вакциновано, і ті, хто не вакцинувався, переважно не відмовлялися, а люди перебували у відпустках. Маємо надію, що ще 30%, які потрібні для відкриття шкіл, устигнуть вакцинувати за серпень і ми зможемо відкривати школи", - сказав він.
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Кузін додав, що поріг встановили для захисту освітян.
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