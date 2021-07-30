Кузін заявив, що понад половина освітян в Україні вакциновані від COVID-19

Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає LB.ua

"Зараз 51% освітян вже вакциновано, і ті, хто не вакцинувався, переважно не відмовлялися, а люди перебували у відпустках. Маємо надію, що ще 30%, які потрібні для відкриття шкіл, устигнуть вакцинувати за серпень і ми зможемо відкривати школи", - сказав він.



Читайте також: Школи не в "зеленій" зоні карантину працюватимуть лише при 80% вакцинованого персоналу, - Ляшко

Кузін додав, що поріг встановили для захисту освітян.



