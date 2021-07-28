Школи не в "зеленій" зоні карантину працюватимуть лише при 80% вакцинованого персоналу, - Ляшко
У разі переходу області до "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної" зони карантину для роботи навчального закладу потрібно мати 80% вакцинованого персоналу
Про це йдеться у постанові уряду, яку ухвалили 28 липня.
“ В разі виходу регіону з зеленої зони задля роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу”, - заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко
В уряді нагадали: алгоритм запису та проведення вакцинації такий:
- Керівники закладів освіти формують списки охочих вакцинуватись.
- Потім надають списки органам управління освітою місцевих рад (ОУО). ОУО надають списки департаментам/управлінням освіти і науки ОДА та КМДА.
- Керівники закладів профтех та фахової передвищої освіти надають списки департаментам/управлінням освіти і науки ОДА та Київської міської адміністрації.
- Департаменти/управління надають списки закладів освіти департаментам охорони здоров’я.
- Керівники закладів вищої освіти направляють списки департаментам охорони здоров’я адміністрацій.
- Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу для щеплення колективу.
- Уточнені списки керівники мають надати до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти.
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