Школи не в "зеленій" зоні карантину працюватимуть лише при 80% вакцинованого персоналу, - Ляшко

Про це йдеться у постанові уряду, яку ухвалили 28 липня.

“ В разі виходу регіону з зеленої зони задля роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу”, - заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко

В уряді нагадали: алгоритм запису та проведення вакцинації такий:

Керівники закладів освіти формують списки охочих вакцинуватись.

Потім надають списки органам управління освітою місцевих рад (ОУО). ОУО надають списки департаментам/управлінням освіти і науки ОДА та КМДА.

Керівники закладів профтех та фахової передвищої освіти надають списки департаментам/управлінням освіти і науки ОДА та Київської міської адміністрації.

Департаменти/управління надають списки закладів освіти департаментам охорони здоров’я.

Керівники закладів вищої освіти направляють списки департаментам охорони здоров’я адміністрацій.

Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу для щеплення колективу.

Уточнені списки керівники мають надати до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти.