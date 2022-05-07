"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – перехоплена розмова окупанта із дружиною

Про це пише Служба безпеки України.

СБУ перехопила розмову російського солдата з дружиною, в якій чоловік хизувався своїми звірствами над українками. Окупант розповів, як вони вбивають жінок на очах у своїх дітей.

"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – розказав російський командир гаубичної батареї.

У відповідь жінка лише виправдала злочин: "Конечно, она считается… тоже враг".

"Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.

При цьому дивуються, що "местное население озлоблено", – додають у пресслужбі СБУ.

Раніше СБУ перехопила розмову росіян про українців, які опинились у РФ: "Не нравится - пи***й обратно, тебя сюда никто не звал и никто не держит".

Також Служба безпеки України перехопила розмову чергового російського окупанта з його дружиною. У ній йдеться про те, що загарбники женуть додому з Маріуполя каравани з ліквідованими військовими РФ, а замість нових кинутих на цей напрямок танків вивозять підбитий металобрухт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb