"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – перехоплена розмова окупанта із дружиною
Крім того, росіяни вважають, що українські жінки також вороги, тому військові РФ їх вбивають
Про це пише Служба безпеки України.
СБУ перехопила розмову російського солдата з дружиною, в якій чоловік хизувався своїми звірствами над українками. Окупант розповів, як вони вбивають жінок на очах у своїх дітей.
"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – розказав російський командир гаубичної батареї.
У відповідь жінка лише виправдала злочин: "Конечно, она считается… тоже враг".
"Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.
При цьому дивуються, що "местное население озлоблено", – додають у пресслужбі СБУ.
- Раніше СБУ перехопила розмову росіян про українців, які опинились у РФ: "Не нравится - пи***й обратно, тебя сюда никто не звал и никто не держит".
- Також Служба безпеки України перехопила розмову чергового російського окупанта з його дружиною. У ній йдеться про те, що загарбники женуть додому з Маріуполя каравани з ліквідованими військовими РФ, а замість нових кинутих на цей напрямок танків вивозять підбитий металобрухт.
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