"Не нравится - пи***й обратно, тебя сюда никто не звал и никто не держит": СБУ перехопила розмову росіян про українців, які опинились у РФ

Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому", – розповіла росіянка.

Жінка разом із чоловіком, який служить в армії РФ, не добирали слів, зокрема пролунало висловлювання: "Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

З розмови видно, що українці очікували зовсім іншого прийому зі сторони Росії.

"Тож реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасса".

Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються «людьми другого сорту» в оточенні росіян, які їх відверто зневажають", – додають у пресслужбі.

Служба безпеки України перехопила розмову чергового російського окупанта з його дружиною. У ній йдеться про те, що загарбники женуть додому з Маріуполя каравани з ліквідованими військовими РФ, а замість нових кинутих на цей напрямок танків вивозять підбитий металобрухт.

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