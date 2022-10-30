Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віталій Кулик.

"Ніякої революції або палацового перевороту за життя Путіна я не уявляю. Я бачу лише один шлях - шлях бунту та погрому, Вони прискорять розвал РФ. Я не бачу розвалу мирного - я бачу занурення Росії в глибинну громадянську війну всіх з усіма. Це буде розвал на території, які зможуть контролювати умовні Стрелкови", - зазначив він.

На думку Кулика, тоді можна буде говорити про втручання світу - стабілізаційні місії, підтримка миру, недопущення розповсюдження ядерної зброї.

"Точка суперкрихтості РФ досягається різними чинниками. Нею може бути будь-який незначний чинник - починаючи з вбивства поліцією якоїсь матері солдата, закінчуючи відсутністю хліба в магазинах в умовному Підмосков'ї. Це може спровокувати цілий каскад речей, який призведе до колапсу РФ", - підсумував політолог.