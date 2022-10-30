Шлях до розпаду РФ лежить через бунти, погроми та громадянську війну, - політолог Кулик
Ніякої революції або палацового перевороту в Росії за життя президента РФ Володимира Путіна не відбудеться
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віталій Кулик.
"Ніякої революції або палацового перевороту за життя Путіна я не уявляю. Я бачу лише один шлях - шлях бунту та погрому, Вони прискорять розвал РФ. Я не бачу розвалу мирного - я бачу занурення Росії в глибинну громадянську війну всіх з усіма. Це буде розвал на території, які зможуть контролювати умовні Стрелкови", - зазначив він.
На думку Кулика, тоді можна буде говорити про втручання світу - стабілізаційні місії, підтримка миру, недопущення розповсюдження ядерної зброї.
"Точка суперкрихтості РФ досягається різними чинниками. Нею може бути будь-який незначний чинник - починаючи з вбивства поліцією якоїсь матері солдата, закінчуючи відсутністю хліба в магазинах в умовному Підмосков'ї. Це може спровокувати цілий каскад речей, який призведе до колапсу РФ", - підсумував політолог.
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