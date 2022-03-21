Шмигаль анонсував виплати переселенцям по 2 тис. грн на місяць і 3 тис. грн на дитину
Кошти будуть виплачені через "Дію" на банківську картку
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів у відеозверненні.
"Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу в сумі 2 тис. грн", – сказав голова уряду.
Також буде нараховуватися по 3 тис. грн на кожну дитину, що переїхала в більш безпечне місце.
Крім того, роботодавці зможуть отримати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.
"Розпочинаємо програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які приймають на роботу переселенців із постраждалих регіонів. 6 500 грн за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці витрачатимуть на оплату праці таких працівників", - анонсував Шмигаль.
Нагадаємо, українці з регіонів, де ведуться бойові дії, можуть подати заявку на разову допомогу 6500 гривень. Ці кошти будуть надавати без жодних умов.
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