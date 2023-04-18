Шмигаль назвав оновлені пріоритети проєкту "Українська архітектура реформ"
Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ"
Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті Міністрів.
"Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", – заявив Шмигаль.
За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах:
- розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
- реформа сектору цивільної безпеки;
- оновлена ветеранська політика;
- реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;
- відновлення;
- масштабна соціальна реформа;
- проєкти підтримки бізнесу;
- нові напрями в реформі освіти;
- реформа митниці;
- реформа державного управління.
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