Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 березня обговорив пріоритетні проєкти відновлення України з амбасадоркою США Бріджит Брінк. Пріоритетом є відбудова житла людей
Про це він повідомив у Telegram.
"Насамперед розраховуємо на підтримку партнерів у відновленні енергетики, критичної інфраструктури, в гуманітарному розмінуванні та програмах підтримки бізнесу", - зазначив Шмигаль.
При цьому відновлення житла людей він назвав пріоритетом для уряду.
"Торкнулися питання співпраці з МВФ та Світовим банком. Маємо домовленості з Фондом про старт нової великої програми, а також вдячні Групі СБ за допомогу в проведенні другої оцінки збитків і потреб на відновлення, яка стане базисом для відбудови цього року", - написав прем'єр.
- Світовий банк оцінив відновлення України у $411 млрд. Однак ця сума не враховує руйнувань на окупованих територіях.
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