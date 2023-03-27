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Головна Україна Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк

Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк

27 березня, 2023 понедiлок
15:52
Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 березня обговорив пріоритетні проєкти відновлення України з амбасадоркою США Бріджит Брінк. Пріоритетом є відбудова житла людей

Про це він повідомив у Telegram.

"Насамперед розраховуємо на підтримку партнерів у відновленні енергетики, критичної інфраструктури, в гуманітарному розмінуванні та програмах підтримки бізнесу", - зазначив Шмигаль.

При цьому відновлення житла людей він назвав пріоритетом для уряду.

"Торкнулися питання співпраці з МВФ та Світовим банком. Маємо домовленості з Фондом про старт нової великої програми, а також вдячні Групі СБ за допомогу в проведенні другої оцінки збитків і потреб на відновлення, яка стане базисом для відбудови цього року", - написав прем'єр.

  • Світовий банк оцінив відновлення України у $411 млрд. Однак ця сума не враховує руйнувань на окупованих територіях.
Новини
Кабмін
Денис Шмигаль
відбудова України
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