Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк

Про це він повідомив у Telegram.

"Насамперед розраховуємо на підтримку партнерів у відновленні енергетики, критичної інфраструктури, в гуманітарному розмінуванні та програмах підтримки бізнесу", - зазначив Шмигаль.

При цьому відновлення житла людей він назвав пріоритетом для уряду.

"Торкнулися питання співпраці з МВФ та Світовим банком. Маємо домовленості з Фондом про старт нової великої програми, а також вдячні Групі СБ за допомогу в проведенні другої оцінки збитків і потреб на відновлення, яка стане базисом для відбудови цього року", - написав прем'єр.