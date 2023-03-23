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Шмигаль про $411 млрд на відновлення України: це без урахування руйнувань на окупованих територіях

23 березня, 2023 четвер
17:26
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що озвучена Світовим банком сума коштів на відновлення України не враховує руйнувань на окупованих територіях

Про це він написав у Telegram.

"Сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях", - зазначив прем'єр.

"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші 5 пріоритетів на цей рік", - додав він.

Новини
Денис Шмигаль
відбудова України
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