Шмигаль про $411 млрд на відновлення України: це без урахування руйнувань на окупованих територіях
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що озвучена Світовим банком сума коштів на відновлення України не враховує руйнувань на окупованих територіях
Про це він написав у Telegram.
"Сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях", - зазначив прем'єр.
"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші 5 пріоритетів на цей рік", - додав він.
- Світовий банк оцінив відновлення України у $411 млрд.
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