Про це він написав у Telegram.

"Сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях", - зазначив прем'єр.

"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші 5 пріоритетів на цей рік", - додав він.