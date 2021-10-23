Шмигаль розповів, коли Україна отримає транш у $700 млн від МВФ

Про це Шмигаль повідомив у facebook.

За його словами, у листопаді Україна чекає позитивних рішень про фінансову допомогу від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду.

"Вже у листопаді Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 600 млн євро. Так само в листопаді ми очікуємо на позитивне рішення ради МВФ щодо виділення чергового траншу в розмірі майже $700 млн у межах програми Stand-by", - написав Шмигаль.

Він додав, що цього тижня уряд та команда МВФ досягли на робочому рівні домовленості, що дозволяє розпочати перший перегляд спільної програми.

"Лише за останні кілька місяців було досягнуто позитивні домовленості з МВФ, ухвалено рішення про виділення макрофінансової допомоги від ЄС, підписані спільні проєкти зі Світовим банком. Все це демонструє, що міжнародні партнери позитивно оцінюють хід реформ в Україні", - запевнив Шмигаль.

