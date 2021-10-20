У листопаді очікуємо затвердження нового траншу МВФ у розмірі $700 млн, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Ми очікуємо, що вже в листопаді Рада МВФ затвердить новий транш у розмірі $700 млн. Україна наполегливо працювала для ухвалення цього рішення і позитивні домовленості - це результати тих реформ, які зараз впроваджуються у нашій державі", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, місія МВФ завершила роботу в Україні з досягненням угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Це стане основою для перегляду програми співпраці Радою директорів МВФ і рішення щодо виділення траншу за програмою Stand-by.

Завершення місії з першого перегляду програми дозволить Фонду виділити Україні близько $700 млн.

Раніше радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ.