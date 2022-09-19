Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом ІІІ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з королем Британії Чарльзом ІІІ в день похорону його матері, королеви Єлизавети ІІ
Про це Денис Шмигаль написав у себе в telegram-каналі.
"Мав за честь зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ", - йдеться у повідомленні.
Прем’єр та перша леді подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто короля.
"Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні" - написав Шмигаль.
- На опублікованому 18 вересня виданням Royal Central відео видно, як Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.
- 19 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.
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