Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом ІІІ

Про це Денис Шмигаль написав у себе в telegram-каналі.

"Мав за честь зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр та перша леді подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто короля.

"Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні" - написав Шмигаль.

На опублікованому 18 вересня виданням Royal Central відео видно, як Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

19 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

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