Шмигаль у Лондоні провів переговори з новим главою МЗС Британії

Про це глава уряду розповів у твіттері.

"Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Британії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе!", - зауважив глава українського уряду.

Відомо, що Шмигаль прибув до Лондона напередодні державного похорону королеви Єлизавети ІІ, у якому візьмуть участь лідери держав з усього світу.

На опублікованому 18 вересня виданням Royal Central відео видно, як Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.