Шмигаль у Лондоні провів переговори з новим главою МЗС Британії
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі
Про це глава уряду розповів у твіттері.
"Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Британії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе!", - зауважив глава українського уряду.
Відомо, що Шмигаль прибув до Лондона напередодні державного похорону королеви Єлизавети ІІ, у якому візьмуть участь лідери держав з усього світу.
- На опублікованому 18 вересня виданням Royal Central відео видно, як Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.
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