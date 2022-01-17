Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Шмигаль зустрівся з очільницею МЗС Канади: обговорили спрощення поїздок для українців, угоду про вільну торгівлю та залучення канадських інвесторів

Шмигаль зустрівся з очільницею МЗС Канади: обговорили спрощення поїздок для українців, угоду про вільну торгівлю та залучення канадських інвесторів

17 січня, 2022 понедiлок
19:58
Суспільство Мелані Жолі та Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, провели зустріч у Києві

Про це повідомляє Урядовий портал.

Основною темою розмови було зміцнення торгово-економічних відносин між Україною та Канадою. Шмигаль під час зустрічі заявив, що для посилення економічної співпраці країн важливо розширити Угоду про вільну торгівлю на послуги та інвестиції. Щодо цього найближчим часом мають відбутися переговори.

"Сподіваюсь, оголошення про початок цих переговорів відбудеться до кінця цього місяця з нагоди встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України додав, що в економічній сфері до реалізації спільних проєктів потрібно залучати канадських інвесторів.

Окремою темою під час переговорів було спрощення візового режиму між Канадою та Україною. Шмигаль висловив сподівання, що діалог про зміни до режиму поїздок українців до Канади буде продовжуватись, адже це питання надзвичайно важливе.

"Для українців Канада є великим другом і партнером. Дуже багато наших громадян живе й працює в Канаді, дуже багато родинних зв'язків. Тож це питання надзвичайно важливе для нас", - наголосив Шмигаль.

Крім того, голова уряду України подякував Канаді за консолідацію міжнародної позиції щодо агресивних дій Росії та наголосив, що у цей період цінними є спільні тренування українських та канадських військових для протистояння російській агресії.

"За нинішніх умов критичну роль відіграє підтримка партнерів у підвищенні обороноздатності України. У цьому зв'язку ми особливо цінуємо діяльність в Україні Канадської тренувальної місії UNIFIER. Очікуємо на продовження цієї місії після березня 2022 року", - наголосив Шмигаль.

У пресслужбі повідомляють, що Мелані Жолі запевнила, що Канада надаватиме Україні всебічну підтримку. 

У результаті переговорів сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі надання технічної допомоги Секретаріату Кабінету міністрів України для покращення процесів координації формування політик, стратегічного планування та моніторингу, процесів державного управління, з метою забезпечення їхньої орієнтованості на результат та на потреби громадян.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
торгівля
інвестиції
Канада
візовий режим
Денис Шмигаль
економічні відносини
МЗС Канади
Читайте також:
14 січня, 2022 п'ятниця
"Європейська Солідарність" внесла у Верховну Раду законопроект про підвищення грошового забезпечення та виплат на житло для військових – генерал Забродський
Андрій Шевченко
15 січня, 2022 субота
Шевченко після відставки з "Дженоа" розпочав переговори з новою командою, - ЗМІ
Путін та Сі Цзіньпін
16 січня, 2022 неділя
Китай наказав Путіну забиратися з Казахстану, - Піонтковський
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.05
    Купівля 28.05
    Продаж 28.36
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
17 січня
21:36
метро
У Києві зачинили станцію метро "Театральна" через повідомлення про замінування
21:23
Роберт Левандовські
ФІФА визнала Левандовські найкращим футболістом року
21:14
Томас Тухель
FIFA The Best Awards: якою є збірна футболістів року і хто найкращий тренер. Відео
21:06
Уряд Великої Британії
Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ
20:58
Ексклюзив
Спілка українських підприємців пропонує на півроку відстрочити штрафи за незастосування РРО
20:48
Олаф Шольц
Німеччина чекає від Росії послаблення напруженості на кордоні з Україною, - Шольц
20:46
Олексій Арестович
Арестович заявив, що звільнився з Офісу президента та вийшов з української делегації в ТКГ
20:42
Перша в ЄС: Іспанія обмежить рекламу криптовалют блогерами у соцмережах
20:29
гандбол, ЧЄ
Україна програла Хорватії та з трьома поразками покинула ЧЄ з гандболу
20:25
Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Польщі Рау обговорили нарощування військ РФ в Україні та переговори з Москвою
20:23
Юрій Вітренко
Вітренко: "Північний потік-2" сприяє підготовці вторгнення Росії
20:22
Ексклюзив
Олексій Голобуцький
Суд над Порошенком - це бажання влади перекрити всі ті недоліки, які вони робили 2,5 роки, - політтехнолог Голобуцький
20:21
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея знову запустила балістичні ракети, – військові Південної Кореї
19:54
Курятина
Ввезення продукції птахівництва з України: ЄС зняв обмеження
19:47
МОЗ Канади схвалило застосування пігулок проти коронавірусу від Pfizer
19:27
Оновлено
Станцію київського метро "Позняки" зачиняли через повідомлення про замінування: рух відновлено
19:24
З обладунками й автозаками: під Печерським судом зібралася поліція, - Гончаренко
19:23
Мелінда Сіммонс
"Важливо не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики під час можливого вторгнення РФ": посол Великої Британії про суд над Порошенком
19:22
Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Залужний: нам загрожує не 100 тис. військових РФ, а мільйонне військо
19:20
Пятрас Ауштрявічюс
Україні потрібна консолідація і невикористання переслідування в політцілях, - європарламентар про справу проти Порошенка
19:05
Євробачення
Пісенний конкурс Євробачення оприлюднив повний перелік претендентів на участь від України у 2022 році
18:50
хакер
Кібератака на українські держресурси: роботу відновили 95% сайтів
18:40
Людмила Денісова
Майже 90 років позбавлення волі на п'ятьох громадян України: у Росії за сфабрикованими справами можуть засудити кримських татар, - Денісова
18:31
Водохреща
У Києві підготували 15 локацій на Водохреща, - КМДА
18:26
Ексклюзив
Зеленський
Зеленський буде президентом, який буде відповідати за держзраду у суді, - політтехнолог Бала
18:26
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
МОЗ: підлітки можуть вакцинуватися проти COVID-19, навіть якщо не мають усіх загальних щеплень
18:16
школа їдальня
Зі світлинами страв: в Україні розробляють спецпрограму, де батьки зможуть щодня бачити шкільне меню дитини
18:13
НАТО
Одеський підприємець надіслав листа генсеку НАТО з пропозицією передати 5,3 га землі під військову базу Альянсу
18:06
Індонезія
Індонезія перенесе столицю з Джакарти до 2024 року
17:49
Нацгвардія ЗСУ
Військовослужбовці Нацгвардії провели навчання у чотирьох прикордонних областях
17:40
військові РФ
До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування
17:39
Валерій Залужний
У випадку наступу РФ можливий лише політичний вплив НАТО, у решті - розраховуємо на свої сили, - Залужний
17:38
Збив на смерть 90-річну бабусю: ДБР розслідує ДТП за участі чиновника Держмитслужби
17:24
Оновлено
Порошенко
Порошенко прилетів до України та поїхав до суду, йому обирають запобіжний захід у справі про держзраду
17:22
Руслан Малиновський, "Аталанта"
Це повна маячня, - дружина футболіста Малиновського спростувала інформацію, що її чоловік невакцинований
17:20
Ексклюзив
Суд над Порошенком
Суд над Порошенком може бути помстою Коломойського, - журналістка Соколовська
17:19
сирени, оповіщення, гучномовець
Технічна перевірка: у Харкові 19 січня лунатимуть сирени
17:17
Зеленський Дуда
Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Дудою
17:09
Віктор Небоженко
Дії Зеленського можуть призвести до дострокових виборів вже восени цього року, – Віктор Небоженко про суд над Порошенком
17:00
гроші
Через зниження температури повітря: у Києві груднева платіжка за тепло зросла майже на 20%
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV