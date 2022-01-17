Шмигаль зустрівся з очільницею МЗС Канади: обговорили спрощення поїздок для українців, угоду про вільну торгівлю та залучення канадських інвесторів

Про це повідомляє Урядовий портал.



Основною темою розмови було зміцнення торгово-економічних відносин між Україною та Канадою. Шмигаль під час зустрічі заявив, що для посилення економічної співпраці країн важливо розширити Угоду про вільну торгівлю на послуги та інвестиції. Щодо цього найближчим часом мають відбутися переговори.



"Сподіваюсь, оголошення про початок цих переговорів відбудеться до кінця цього місяця з нагоди встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами", - сказав Шмигаль.



Прем'єр-міністр України додав, що в економічній сфері до реалізації спільних проєктів потрібно залучати канадських інвесторів.



Окремою темою під час переговорів було спрощення візового режиму між Канадою та Україною. Шмигаль висловив сподівання, що діалог про зміни до режиму поїздок українців до Канади буде продовжуватись, адже це питання надзвичайно важливе.



"Для українців Канада є великим другом і партнером. Дуже багато наших громадян живе й працює в Канаді, дуже багато родинних зв'язків. Тож це питання надзвичайно важливе для нас", - наголосив Шмигаль.

Крім того, голова уряду України подякував Канаді за консолідацію міжнародної позиції щодо агресивних дій Росії та наголосив, що у цей період цінними є спільні тренування українських та канадських військових для протистояння російській агресії.

"За нинішніх умов критичну роль відіграє підтримка партнерів у підвищенні обороноздатності України. У цьому зв'язку ми особливо цінуємо діяльність в Україні Канадської тренувальної місії UNIFIER. Очікуємо на продовження цієї місії після березня 2022 року", - наголосив Шмигаль.



У пресслужбі повідомляють, що Мелані Жолі запевнила, що Канада надаватиме Україні всебічну підтримку.



У результаті переговорів сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі надання технічної допомоги Секретаріату Кабінету міністрів України для покращення процесів координації формування політик, стратегічного планування та моніторингу, процесів державного управління, з метою забезпечення їхньої орієнтованості на результат та на потреби громадян.



