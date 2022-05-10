Шольц підтримав ідею Макрона про створення клубу союзників ЄС, у який увійдуть, зокрема, Україна та Велика Британія

Про це Шольц сказав під час виступу перед пресою протягом зустрічі з французьким президентом 9 травня, пише DW.

За його словами, до такого клубу могли б увійти Велика Британія та Україна.

"Я однозначно хочу сказати, що це є дуже цікавою пропозицією", — наголосив Шольц, додавши, що він "дуже задоволений цією пропозицією, яку ми обговорюємо разом". Водночас, канцлер проти гальмування вступу до ЄС країн Західних Балкан.

Раніше 9 травня Макрон заявив, що процес вступу України в Євросоюз після отримання статусу кандидата може тривати роки чи навіть десятиліття. Тому він запропонував створити нову організацію для демократичних європейських країн, які не є членами ЄС. У такий спосіб Макрон пропонує не знижувати стандарти приєднання до ЄС, а створити паралельну структуру, до якої зможуть приєднатися колишні члени ЄС або країни, які прагнуть туди вступити.

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