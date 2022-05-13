Шольц провів телефонну розмову з Путіним і закликав припинити вогонь в Україні
Канцлер ФРН Олаф Шольц поспілкувався з Путіним стосовно припинення вогню в Україні та вказав йому на відповідальність РФ за продовольчу кризу у світі
Про це канцлер Німеччини повідомив у твітері.
Стало відомо, що у телефонній розмові із президентом РФ Олаф Шольц наголосив на необхідності негайного припинення вогню на українських територіях. Крім того, канцлер запевнив Путіна, що інформація про те, що владу в Україні начебто очолюють нацисти, не є правдивою.
Також Шольц вказав Путіну на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц 12 травня заявив, що Україна відчуватиме наслідки російської агресії впродовж сотні років
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.62Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе