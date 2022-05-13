Про це канцлер Німеччини повідомив у твітері.

Стало відомо, що у телефонній розмові із президентом РФ Олаф Шольц наголосив на необхідності негайного припинення вогню на українських територіях. Крім того, канцлер запевнив Путіна, що інформація про те, що владу в Україні начебто очолюють нацисти, не є правдивою.

Також Шольц вказав Путіну на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію.

Канцлер ФРН Олаф Шольц 12 травня заявив, що Україна відчуватиме наслідки російської агресії впродовж сотні років