Шольц знайшов у бундестазі "партію Росії"

Про це повідомляє DW.

Так Олаф Шольц відповів на запитання депутата "Альтернативи...", який назвав санкції, що накладені на РФ, марними й почав вимагати ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

"Альтернатива для Німеччини" - це не тільки правопопулістська партія, а й партія Росії", - сказав канцлер.

Шольц також повторив, що країна готується до відмови від російських нафти та газу та створює необхідну для цього інфраструктуру. Цей крок, за словами канцлера, дозволить досягти "реальної енергетичної безпеки Німеччини на користь усіх громадян".

3 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України після закінчення війни.

3 липня федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світові потрібна економічна, військова та політична переорієнтації, а "Північний потік" був помилкою.

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