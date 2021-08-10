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Головна Кримінал Шпигував для "ДНР": колишнього військового засудили до 6 років ув’язнення

Шпигував для "ДНР": колишнього військового засудили до 6 років ув’язнення

10 серпня, 2021 вiвторок
11:18
Кримінал СБУ

За матеріалами контррозвідки СБУ суд позбавив волі колишнього військового Збройних сил України

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативниками та слідчими СБУ встановлено, що у 2020 році український військовослужбовець був завербований представником НЗФ "ДНР" для збору та передачі розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування.

Також зловмисник ініціативно запропонував свої "послуги" для здійснення диверсій проти українських військових.

Під час обшуків за місцем його проживання виявлено та вилучено арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці затримали підозрюваного у червні цього року.

На початку серпня 2021 року Артемівський міський суд визнав його винним за: ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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