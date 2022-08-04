Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін завжди хотів перемовин і дипломатичного розв'язання конфлікту з Україною на умовах, на які Україна не може погодитися: відсутність української держави, знищення української ідентичності, культури, мови. Вони дійшли до того, що Ленін створив Україну. Шредер говорить про припинення вогню. Україні ці перемовини непотрібні", - зауважив Хара.

Дипломат також додав, що вісім років на Сході України ми бачили, як Росія дотримується режиму припинення вогню.

"Ми побачили успіхи ЗСУ на Півдні. Ми побачили, що росіяни втратили здатність наступати на Сході України. Мені здається, що зараз не на часі припиняти вогонь. Дати можливість Росії закріпитися на Півдні, провести псевдореферендуми, анексувати українські території й потім погрожувати ядерною зброєю. Шредер - це добре, але може йти за російським воєнним кораблем", - наголосив Хара.

26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні

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