Про це повідомляє Reuters.

За словами Шредера, під час перебування у Москві минулого тижня він зустрічався з Путіним та запевнив, що Росія нібито хоче знайти дипломатичне рішення війни в Україні.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче рішення шляхом переговорів. Перший успіх - це угода щодо зерна, можливо, її можна поступово розширити до припинення вогню", - сказав Шредер.

Ексканцлер раніше критикував війну РФ проти України, але відмовився засудити Путіна, якого називає своїм близьким другом. Шредер заявив, що дистанціювання від Путіна не допоможе у нинішній ситуації.

78-річний Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року. З 2007 до травня 2022 року очолював раду директорів Роснєфті.

26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.

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