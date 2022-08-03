Шредер зустрічався у Москві з Путіним, говорили про припинення вогню в Україні
Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні
Про це повідомляє Reuters.
За словами Шредера, під час перебування у Москві минулого тижня він зустрічався з Путіним та запевнив, що Росія нібито хоче знайти дипломатичне рішення війни в Україні.
"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче рішення шляхом переговорів. Перший успіх - це угода щодо зерна, можливо, її можна поступово розширити до припинення вогню", - сказав Шредер.
Ексканцлер раніше критикував війну РФ проти України, але відмовився засудити Путіна, якого називає своїм близьким другом. Шредер заявив, що дистанціювання від Путіна не допоможе у нинішній ситуації.
78-річний Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року. З 2007 до травня 2022 року очолював раду директорів Роснєфті.
- 26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.
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