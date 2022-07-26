Ексканцлер Німеччини відпочиває у Росії і хвалить Москву

Про це повідомляє німецьке видання Ntv.

"Я тут у відпустці на кілька днів. Москва - чудове місто", - сказав Шредер кореспонденту Ntv.

Коли кореспондент розповів ексканцлеру, що від його місця проживання до штаб-квартири російської нафтової компанії "Роснефть" зовсім недалеко, Шредер відповів: "Це справді так? О так, це правильно, ви маєте рацію".

У травні Шредер вирішив залишити свою посаду у "Роснефть", а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом ради директорів газової компанії "Газпром".

Відповідаючи на запитання від Ntv, речник німецького уряду повідомив, що відомство федерального канцлера не причетне до поїздки Герхарда Шредера до Москви.

Соціал-демократ і міністр праці в чинному німецькому уряді Губертус Гайль в коментарі Ntv знову відмежувався від колишнього голови СДПН Шредера.

"Я давно не розумів такої поведінки, особливо в ці часи", - сказав Гайль, - Але це не має відношення до політики федерального уряду та моєї партії".

У СДПН зараз триває процедура щодо можливого виключення Шредера з партії. Рішення буде прийнято протягом наступних трьох тижнів.

Нагадаємо, президент Німеччини Штайнмаєр піддав критиці прихильність колишнього німецького канцлера Шредера за прихильність того до російських енергетичних компаній

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