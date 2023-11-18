Шрі-Ланка шукає інвесторів для своїх майбутніх АЕС

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначають, що основним джерелом енергії в острівній державі є імпортовані нафта і вугілля, а також гідроенергія. Влада прагне виробляти 70% електроенергії з відновлюваних джерел до 2030 року і розглядає атомну енергетику як низьковуглецевий варіант для свого енергетичного балансу. Уряд прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

"Уряд має намір включити безпечне використання ядерної енергії як частину довгострокових планів генерації", - заявив міністр енергетики Канчана Віджесекера після зустрічі з представниками Міжнародного агентства з атомної енергії в Коломбо.

За його словами, уряд "буде закликати до створення атомних електростанцій та впровадження сучасних технологій".

Індія і Пакистан - єдині дві країни Південної Азії, які мають атомні електростанції, тоді як Бангладеш перебуває в процесі їх створення.

Зокрема, Шрі-Ланка, яка є країною з 22-мільйонним населенням, у березні отримала від Міжнародного валютного фонду кредит на суму 2,9 мільярда доларів для подолання задушливого боргового тягаря та найгіршої економічної кризи від часів кінця колоніального правління в 1948 році.