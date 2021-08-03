Штаб ООС: окупанти з початку доби 5 разів порушили режим "тиші"
Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 разів порушили режим тиші в зоні операції Об'єднаних сил
Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.
Відомо, що біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку Світлодарська ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Неподалік Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована українськими військовими.
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