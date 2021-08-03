Штаб ООС: окупанти з початку доби 5 разів порушили режим "тиші"

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.



Відомо, що біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.



У напрямку Світлодарська ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.



Неподалік Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.



Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.



Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована українськими військовими.

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