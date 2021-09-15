Штат Нью-Йорк планує заборонити продаж бензинових та дизельних авто в 2035 році
Влада штату Нью-Йорк планує заборонити продаж всіх машин з бензиновими і дизельними двигунами до 2035 року
Про це повідомляє НВ.
Правки в закон штату про охорону навколишнього середовища був прийнятий сенатом та асамблеєю штату і підписаний губернатором Кеті Хочул.
Згідно з законом, 100% продажів нових автомобілів в штаті матимуть нульові викиди до 2035 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе