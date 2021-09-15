Штат Нью-Йорк планує заборонити продаж бензинових та дизельних авто в 2035 році

Про це повідомляє НВ.



Правки в закон штату про охорону навколишнього середовища був прийнятий сенатом та асамблеєю штату і підписаний губернатором Кеті Хочул.

Згідно з законом, 100% продажів нових автомобілів в штаті матимуть нульові викиди до 2035 року.