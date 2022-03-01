Штати вишлють 12 російських дипломатів при ООН за шпигунство
Сполучені Штати відкликали акредитацію у 12 російських дипломатів. Вони зобов'язані покинути країну через тиждень
Про це повідомляє CNN.
Місія США при ООН також заявила, що 12 російських дипломатів були "оперативниками розвідки, які зловжили своїми привілеями проживання в США, беручи участь у шпигунській діяльності, що завдає шкоди національній безпеці".
"Ми робимо ці дії відповідно до угоди про штаб-квартиру. Сьогоднішня акція розроблялася протягом декількох місяців", - заявила офіційний представник місії США Олівія Далтон.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден не підтримав запит Володимира Зеленського на проголошення над Україною безпілотної зони.
- Додамо, у вівторок, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном щодо вторгнення Російської Федерації в Україну.
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