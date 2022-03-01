Штати вишлють 12 російських дипломатів при ООН за шпигунство

Про це повідомляє CNN.

Місія США при ООН також заявила, що 12 російських дипломатів були "оперативниками розвідки, які зловжили своїми привілеями проживання в США, беручи участь у шпигунській діяльності, що завдає шкоди національній безпеці".

"Ми робимо ці дії відповідно до угоди про штаб-квартиру. Сьогоднішня акція розроблялася протягом декількох місяців", - заявила офіційний представник місії США Олівія Далтон.