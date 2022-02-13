Штайнмаєр - Путіну: "Послабте зашморг на шиї України"
Франк-Вальтер Штайнмаєр, вдруге обраний президентом Німеччини, закликав російського керівника Володимира Путіна терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту з Україною
Відповідну заяву політик зробив в неділю, 13 лютого 2022 року, після того, як Федеральні збори переобрали його на посаду, передає DW.
"Я звертаюсь до президента Путіна. Послабте зашморг на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі", - підкреслив Штайнмаєр.
Президент Німеччини попередив про серйозність загрози.
"Ми перебуваємо у небезпеці, (що пов'язана з ймовірністю - ред.) військового конфлікту, війни у Східній Європі. Відповідальність за це несе Росія", - підкреслив він.
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За словами президента ФРН, "зростання чисельності російських військ" біля кордону з Україною неможливо трактувати хибним чином.
"Це - загроза для України", і таким і був задум Росії, переконаний він.
Проте українці мають "право на життя без страху і загроз", право на "самовизначення та суверенітет". Тим, хто намагається це зруйнувати, "ми дамо рішучу відповідь", - підсумував Штайнмаєр.
Довідка
Франка-Вальтера Штайнмаєра сьогодні, 13 лютого, переобрали на посаду президента ФРН на другий термін.
За його кандидатуру проголосувала більшість членів Федеральних зборів - 1045 з 1425 голосів, що були визнані дійсними. 86 членів зборів утрималися, ще 294 проголосували за інших кандидатів.
- Нагадаємо, учора, 12 лютого Путін мав телефонні розмови щодо України з американським і французьким президентами Джо Байденом та Емманюелем Макроном.
- Бесідою з Байденом він залишився невдоволений.
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