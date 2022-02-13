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Путін невдоволений останньою розмовою з Байденом

13 лютого, 2022 неділя
02:48
війна з Росією

Під час телефонної розмови президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, що з ініціативи американської сторони мала місце ввечері в суботу, 12 лютого 2022 року, сторони не дійшли згоди з "ключових" для Кремля питань

Про це російському "Інтерфаксу" заявив помічник російського президента Юрій Ушаков, передає Еспресо.TV.

"Президент Росії зреагував у тому дусі, що російська сторона, звичайно ж, уважно проаналізує висловлені Байденом міркування і будемо їх, безперечно, враховувати. Але, на жаль, і це було сказано, ці міркування не торкаються центральних, ключових елементів російських ініціатив", - наголосив Ушаков.

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За його словами, "ані щодо нерозширення НАТО, ані щодо нерозміщення ударних сил на українській території, ані щодо повернення конфігурації сил Альянсу до стану 1997 року, коли підписувався Основоположний акт Росія-НАТО, ми відповіді по суті не отримали".

"Багато з озвучених у телефонній розмові кроків вже загалом містяться в отриманих нами 26 січня з Вашингтона і штаб-квартири НАТО відповідей на російські пропозиції (ультимативні вимоги - ред.)", - сказав помічник російського президента.


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Джо Байден
телефонна розмова
Володимир Путiн
Юрій Ушаков
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