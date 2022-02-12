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Головна війна з Росією На порозі великої війни: чи вдасться Путіну здійснити бліцкриг проти України? - розслідування журналістів телеканалу “Еспресо”
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На порозі великої війни: чи вдасться Путіну здійснити бліцкриг проти України? - розслідування журналістів телеканалу “Еспресо”

12 лютого, 2022 субота
23:11
війна з Росією Путін

Україна, крім західного фронту, оточена військами Російської Федерації, але за підрахунками військових експертів бліцкригу проти ЗСУ у Москви вже не вийде

Про це йдеться в розслідуванні журналістів “Еспресо” спеціально для програми “Вечір з Миколою Княжицьким”.

10 лютого в сусідній Білорусі було розпочато наймасштабніші з часів завершення холодної війни спільні військові навчання “Союзна рішучість-2022”. 30-ти тисячне військо Кремль перекидав аж з Сибіру та Далекого Сходу. На білоруських аеродромах у Барановичах, Лунінці, Ліді та Мачулищах розміщено найсучасніші російські винищувачі Су-35, штурмовики Су-25СМ та бомбардувальники Ту-22М3. За повідомленнями Міноборони РФ, маневри проходять на п’яти полігонах, розташованих на заході та південному заході Білорусі - Доманівському, Гозькому, Обуз-Лісновському, Брестському та Осиповицькому. Але насправді війська сконцентровано і на прикордонних з Україною напрямках: у Гомелі та Річиці - там, де немає великих загальновійськових полігонів. І це нова очевидна військова загроза Україні вже з півночі: безпосередньо до Києва звідти - рукою подати.    

До протиповітряної оборони військових навчань “Союзна рішучість-2022” залучено бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400, ракетні комплекси “Іскандер-М” та ракетно-гарматний комплекс “Панцир-М”. Останній в 2015-му був помічений на окупованих територіях сходу України. Окрім техніки в Білорусь перекинуто підрозділи повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій та морської піхоти.

“Судячи зі складу тих сил та засобів, які там є назвати ці навчання оборонними дуже важко. Наприклад, десантний спецназ. Це не ті війська, які мають сидіти в обороні, в них інше призначення в них інша тактика дій. Крім того, які оборонні дії можуть бути в літаків СУ-35?”, - зазначає військовий експерт Владислав Волошин

Напередодні навчань диктатор Лукашенко в інтерв'ю російським пропагандистам намолов купу агресивних наративів щодо України: обіцяв підримати агресію Путіна, ображав главу української держави і принижував нашу боєздатність. Та ​​Лукашенко забуває, що воювати з Україною – це не розганяти мирних білоруських мітингарів. Так, 45-ти тисячна білоруська армія має артилерію, танки, протиповітряну оборону й яку не яку авіацію, але на відміну від нас – не має досвіду бойових дій. Натомість цілком підходять на роль таки собі проксі-сил здатних спровокувати конфлікт і підтримувати сильніших російських союзників.

Наш спільний кордон з Білорусією - це понад тисяча кілометрів. Місцевість лісиста та болотиста. На певних ділянках річки. Ще під час міграційної кризи, яку створив Мінськ в 2021-му на кордонах Польщі, українські прикордонники почали посилювати наш рубіж на півночі: інженерні загородження колючим дротом єгоза, щільніші  патрулі, уважніше спостереження. Це дасть змогу вчасно виявити непроханих гостей й підтягнути армійські резерви за потреби.  Наприклад, в покинутому місті Прип’ять нещодавно МВС провело тактико-спеціальні навчання в умовах міського бою. За легендою ворожа диверсійна група захопила місто. За допомогою повітряної розвідки противника виявили. На його знешкодження під прикриттям БТР-4 висунувся загін спецпризначенців Нацгвардії. Влучними пострілами група снайперів знешкоджує визначені небезпечні цілі.

Головним принципом тактики вуличних боїв є послідовне знищення противника від будівлі до будівлі. Бій йде на коротких дистанціях й вимагає оперативно ідентифікувати цілі “свій-чужий”. За підтримки мінометів гвардійці знешкоджують умовного ворога.

Дзеркально до російсько-білоруських маневрів, Збройні сили України розпочали командно-штабні навчання  “Заметіль-2022” одразу у кількох регіонах по всьому периметру кордону, крім західного напрямку.   

“Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чернігів, Суми, Одеса. Й це тільки полігони. А є ще окремі майданчики, окремі місця де якраз з 10-20 лютого будуть відбуватись навчання українських збройних сил з можливостями застосування байрактарів, джавелінів, й нлав, які ми нещодавно отримали від Королівства Британії”, - розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков
 
На кордоні з анексованим Кримом військові провели навчання з відбиття можливої танкової атаки. Армійці тренувались використовувати протитанкові гарматами – МТ-12Р “Рута”, які оснащені радіолокаційним прицілом, що дозволяє виявляти й влучати в цілі на майже чотирьохкілометровій відстані. До складу ешелонованої системи оборони були залучені інженери-сапери, які облаштовували мінні загородження, а рота танків Т-64, розгорнувшись бойовим порядком, вступила в бій з умовним противником.
 
“На полігонах по всій території держави командири та начальники використовуючи здобуті знання, щодо практики та стандартів, процедур прийнятих у країнах членах НАТО будуть вдосконалювати способи ведення оборони, зокрема й асиметричні дії.”- зазначає командувач об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв 

Росія безпрецедентно нарощує свої військові сили і на морі. Україні це загрожує великими десантними операціями в районі Одеси, Миколаєва, а на Азові - постійна загроза з моря Маріуполю з Бердянськом.

Цього тижня три великих десантних кораблі балтійського флоту – “Корольов”, “Калінінград”, “Мінськ” та три великих десантних кораблі Північного флоту – “Моргунов”, “Георгій Побєдоносець”, “Оленегірський горняк” увійшли в порт Севастополя. За приблизними підрахунками таке угруповання десантних кораблів здатне взяти на борт і перевезти близько 150 основних танків або до 250 бойових бронемашин і близько 4-х тисяч морських піхотинців. Починаючи з 15-го лютого до цього угруповання приєднаються ракетні фрегати з крилатими ракетами на борту “Адмірал Григорович” та “Адмірал Касатонов”. Такої кількості російського флоту в акваторії Чорного та Азовського морів не було навіть в 2014-му під час анексії Криму.
 
“Такої кількості кораблів достатньо, щоб провести дві, чи навіть три десантних операції в різних районах узбережжя України, як Азовського так й Чорного морів. Одна-дві можуть бути відволікаючими, а одна чи дві з трьох можуть бути теоретично, я підкреслюю – реальною.”, - вважає керівник моніторингової групи “Інституту чорноморських стратегіних досліджень” Андрій Клименко
 
  Вперше Росія відправляє до наявного угрупування кораблів в Середземному морі три ракетних крейсери типу “Атлант” - “Москва”, “Варяг”, “Маршал Устінов”. За часів холодної війни ці кораблі називали “вбивцями авіаносців” через оснащення їх протикорабельними ракетами “Вулкан". Ймовірніше за все, таким чином Москва грає м’язами перед країнами НАТО. В східній частині Середземного моря зараз перебувають авіаносці – “Трумен” США, “Шарль де Голль” Франції та “Кавур” Італії.

“Вони розтягують сили, відволікають сили країн НАТО примушуючи їх залишатись в Середземному морі, бо треба боронити кордони країн НАТО в Середземному морі й водночас вони накопичують десантний й ракетний потенціал в Чорному морі.” - вважає Андрій Клименко
 
З 13-го по 19-те лютого Росія планувала перекрити морські ділянки для проведення ракетних та артилерійських навчань. Але 11 лютого РФ повідомила про скасування блокади Азовського моря після тиску Заходу.

Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України, в Азовському - планувалось від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю. Ніяких коридорів для торговельного судноплавства не передбачено. Це ніщо інше, як “морська блокада” українських портів.
 
“В Чорному морі потрібен постійний патрульний проект. Треба щоб військові кораблі України, Грузії, Туреччини, Румунії, Болгарії та інших, нечорноморських країн постійно патрулювали основні маршрути руху комерційних суден. А цей основний маршрут пролягає від Босфору в напрямку портів Одеси, Херсону, Миколаєва й він проходить через порти Болгарії та Румунії”, - зазначає Андрій Клименко

Західні партнери не залишають Україну сам на сам з Путіним. Найближчим часом Польща планує поставити нам легкі піхотні міномети ЛМП-2017. Подібна зброя застосовується для знищення ворожої піхоти та легких укріплень на полі бою. Також Варшава планує передати ручні багатозарядні гранатомети RGP-40. За лічені секунди ця зброя здатна випустити шість 40 міліметрових гранат. Літак з Великої Британії доставив до столичного аеропорту “Бориспіль” чергову партію військової допомоги для підрозділів територіальної оборони. Серед товарів амуніція, бронежилети та каски.

Тільки США і тільки у 2022 році вже відправили повітряним мостом в Україну 15 літаків зі зброєю і боєприпасами загальною вагою 1200 тон. А буде ще більше.

Консолідовані дії партнерів відкривають очі росіянам – війна з Україною не буде легкою прогулянкою й з “хлібом-сіллю” російську армію ніхто в Україні не зустрічатиме. І про це вже відкрито, з пересторогою, говорять авторитетні російські військові. Голова “Всеросійського офіцерського зібрання”, генерал-полковник у відставці Леонід Івашов чітко пророкує: масштабне військове вторгнення в Україну стане кінцем Росії. Україна чинитиме опір, увесь цивілізований світ нас підтримає.   

​​А полковник Михайло Ходаренок, колишній співробітник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії, частий гість пропагандистських ток-шоу федеральних каналів опублікував критичну і аргументовану статтю у “Независимом военном обозрении”. Її висновки нищівні для всіх російських яструбів.    

“Збройний конфлікт з Україною наразі докорінно не відповідає національним інтересам Росії. Тому певним перезбудженним російським експертам, про свої шапкозакидницькі фантазії, краще за все забути. І з метою запобігання подальших репутаційних втрат ніколи більше не згадувати”, - вважає Михайло Ходаренок

Очевидно, що за умов потужної міжнародної підтримки і, головне, консолідації всередині України блискавичного бліцкригу у Путіна не вийде. А його нещодавні низькопробні жарти на прес-конференції  про Україну як “красуню”, якій треба “терпіти” можуть обернутись нищівною поразкою.    

Україна
Вечір з Миколою Княжицьким
Путін
Володимир Зеленський
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