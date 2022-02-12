"Чітко", "рішуче", "серйозно". Про що Байден сьогодні попередив Путіна

Відповідне повідомлення ввечері в суботу, 12 лютого 2022 року,

з'явилося на офіційному сайті адміністрації глави США, розповідає Еспресо.TV.



"Президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв сьогодні з президентом Росії Володимиром Путіним про ескалацію військового нарощування Росії на кордонах України. Президент Байден чітко давав зрозуміти, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь і накладуть на Росію швидкі та серйозні витрати", - інформує Білий дім.



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Байден вкотре повторив Путіну, що "подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань й погіршить становище Росії".



"Президент Байден чітко висловився у розмові з президентом Путіним, що, хоча Сполучені Штати залишаються готовими брати участь у дипломатії, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, ми однаково готові до інших сценаріїв", - підсумовується в заяві Білого дому.



Ця розмова Байдена з Путіним, нагадаємо, тривала понад одну годину.

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Як зазначав напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, розмову запитувала американська сторона. Причому з даного приводу надійшло письмове звернення Вашингтона.

Окрім того, 12 лютого Путін за допомогою телефонного зв'язку поспілкувався з главою французької держави Емманюелем Макроном та самопроголошеним білоруським правителем Олександром Лукашенком.





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