"Чітко", "рішуче", "серйозно". Про що Байден сьогодні попередив Путіна
Білий дім оприлюднив стислий зміст розмови американського і російського президентів Джозефа Байдена і Володимира Путіна
Відповідне повідомлення ввечері в суботу, 12 лютого 2022 року,
з'явилося на офіційному сайті адміністрації глави США, розповідає Еспресо.TV.
"Президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв сьогодні з президентом Росії Володимиром Путіним про ескалацію військового нарощування Росії на кордонах України. Президент Байден чітко давав зрозуміти, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь і накладуть на Росію швидкі та серйозні витрати", - інформує Білий дім.
Читайте також: Колишній посол Гербст: "Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну". Ексклюзив "Еспресо"
Байден вкотре повторив Путіну, що "подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань й погіршить становище Росії".
"Президент Байден чітко висловився у розмові з президентом Путіним, що, хоча Сполучені Штати залишаються готовими брати участь у дипломатії, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, ми однаково готові до інших сценаріїв", - підсумовується в заяві Білого дому.
Ця розмова Байдена з Путіним, нагадаємо, тривала понад одну годину.
Читайте також: Макрон - Путіну: "Я прошу вас зупинитися"
Як зазначав напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, розмову запитувала американська сторона. Причому з даного приводу надійшло письмове звернення Вашингтона.
Окрім того, 12 лютого Путін за допомогою телефонного зв'язку поспілкувався з главою французької держави Емманюелем Макроном та самопроголошеним білоруським правителем Олександром Лукашенком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.9
Купівля 27.9Продаж 28.22
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.24
- Актуальне
- Важливе