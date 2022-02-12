Байден годину спілкувався з Путіним щодо України

Про це із посиланням на Білий дім повідомила Українська служба "Голосу Америки".



Сторони обговорили "питання ескалації безпекової ситуації навколо України".



Розмова тривала трохи більше години.



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Як зазначав напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, розмову запитувала американська сторона. Причому з даного приводу надійшло письмове звернення Вашингтона.

Окрім того, 12 лютого Путін за допомогою телефонного зв'язку поспілкувався з главою французької держави Емманюелем Макроном та самопроголошеним білоруським правителем Олександром Лукашенком.



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