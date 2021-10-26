Штайнмаєр вручив Меркель документ про закінчення її повноважень
У Берліні у вівторок ввечері, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень
Про це повідомляє Укрінформ.
Меркель отримала "свідоцтво про звільнення" в палаці Бельвю. Вона залишається тимчасовим виконувачем обов'язків, поки за підсумками вересневих виборів у Бундестазі не сформується нова коаліція.
Меркель правила Німеччиною 15 років та 338 днів. Якщо кандидатуру її наступника не затвердять до 19 грудня, Меркель поб'є рекорд Гельмута Коля за тривалістю керівництва країною.
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