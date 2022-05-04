Штурм Азовсталі: російські війська прорвалися на територію заводу, - Арахамія
Захисники "Азовсталі" вийшли на зв'язок, проте російські війська вже на території заводу
Про це повідомив голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія.
"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території Азовсталі перебувають вже", - повідомив Арахамія.
Подробиць того, що відбувається на заводі "Азовсталь" він не розкрив.
- Раніше міська влада Маріуполя повідомила, що втратила зв’язок з українськими військовими, які захищають Азовсталь. Мер Маріуполя наголосив, що у заблокованому місті не припиняються важкі бої та щодня на Азовсталі намагаються прорвати фортеці українських воїнів.
- У Генштабі повідомили, що російські війська поновили наступ, блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі Азовсталі.
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