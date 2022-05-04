Штурм Азовсталі: російські війська прорвалися на територію заводу, - Арахамія

Про це повідомив голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія.



"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території Азовсталі перебувають вже", - повідомив Арахамія.



Подробиць того, що відбувається на заводі "Азовсталь" він не розкрив.

Раніше міська влада Маріуполя повідомила, що втратила зв’язок з українськими військовими, які захищають Азовсталь. Мер Маріуполя наголосив, що у заблокованому місті не припиняються важкі бої та щодня на Азовсталі намагаються прорвати фортеці українських воїнів.

У Генштабі повідомили, що російські війська поновили наступ, блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі Азовсталі.