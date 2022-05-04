З українськими захисниками Маріуполя на "Азовсталі" пропав зв’язок - міський голова

Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко у прямому етері телемарафону UAразом, пише Укрінформ.



На запитання ведучих про те, чи можливий прорив окупаційних військ на "Азовсталь" та чи дійсно ця споруда міцна мер відповів, що нині ситуація не меткомбінаті йому не відома, адже зв'язок із військовими зник.



"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок. Немає зв’язку, щоб зрозуміти, що відбувається. У безпеці вони чи ні. Безпосередньо вчора ще мав зв’язок, а сьогодні, на жаль, нічого не можу прокоментувати. Молимося за наших героїчних хлопців і дякуємо їм за той подвиг, який вже вони сьогодні зробили для всієї нашої країни – вони стримали ворога, дали нам більше часу підготуватися. І вони справжні, мужні і дуже героїчні наші захисники Маріуполя. Дякуємо їм за це", – розповів Вадим Бойченко







Мер Маріуполя наголосив, що у заблокованому місті не припиняються важкі бої та щодня на "Азовсталі" намагаються прорвати фортеці українських воїнів.



"Хоробрі хлопці боронять цю фортецю. Але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працюють авіацією, кораблі підійшли і також гасять по цій фортеці. Але треба розуміти, що там сьогодні знаходиться також місцеве населення, мирні мешканці", - додав міський голова Маріуполя.

Нагадаємо, на 3 травня погодили евакуацію жителів Маріуполя.

1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу.

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