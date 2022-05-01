Арахамія оприлюднив відео евакуації людей з Азовсталі
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія показав відео евакуації цивільних людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі 1 травня
Про це він повідомив у телеграмі.
Відео надали бійці з полку "Азов". На ньому видно, як жінок, дітей і літніх людей українські військові виводять по руїнах із розбомбленої будівлі. Людей посадили до евакуаційного автобуса, де дівчина з малою дитиною розповіла, що вони перебували на Азовсталі протягом двох місяців. Інші люди розповіли, що продукти харчування в них закінчувалися, а діти постійно хотіли їсти.
Урятованих українців привезли до Запоріжжя ввечері. Співробітники ООН і Червоного Хреста допомогли людям вийти з автобусів і провели їх.
За словами Давида Арахамії, евакуція стала можлива завдяки президенту Володимиру Зеленському та злагодженій роботі Офісу президента під керівництвом Андрія Єрмака.
"Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - наголсив голова фракції "Слуга Народу".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе