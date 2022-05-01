Арахамія оприлюднив відео евакуації людей з Азовсталі

Про це він повідомив у телеграмі.



Відео надали бійці з полку "Азов". На ньому видно, як жінок, дітей і літніх людей українські військові виводять по руїнах із розбомбленої будівлі. Людей посадили до евакуаційного автобуса, де дівчина з малою дитиною розповіла, що вони перебували на Азовсталі протягом двох місяців. Інші люди розповіли, що продукти харчування в них закінчувалися, а діти постійно хотіли їсти.



Урятованих українців привезли до Запоріжжя ввечері. Співробітники ООН і Червоного Хреста допомогли людям вийти з автобусів і провели їх.



За словами Давида Арахамії, евакуція стала можлива завдяки президенту Володимиру Зеленському та злагодженій роботі Офісу президента під керівництвом Андрія Єрмака.



"Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - наголсив голова фракції "Слуга Народу".

Російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.

Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.

Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.

Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що людей евакуюватимуть із Маріуполя й надалі.

Президент Володимир Зеленський висловив надію на дотримання окупантами всіх необхідних умов для подальшої евакуації людей з Маріуполя. Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb