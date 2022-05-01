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Головна війна з Росією Арахамія оприлюднив відео евакуації людей з Азовсталі

Арахамія оприлюднив відео евакуації людей з Азовсталі

1 травня, 2022 неділя
22:08
війна з Росією

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія показав відео евакуації цивільних людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі 1 травня

Про це він повідомив у телеграмі.

Відео надали бійці з полку "Азов". На ньому видно, як жінок, дітей і літніх людей українські військові виводять по руїнах із розбомбленої будівлі. Людей посадили до евакуаційного автобуса, де дівчина з малою дитиною розповіла, що вони перебували на Азовсталі протягом двох місяців. Інші люди розповіли, що продукти харчування в них закінчувалися, а діти постійно хотіли їсти.

Урятованих українців привезли до Запоріжжя ввечері. Співробітники ООН і Червоного Хреста допомогли людям вийти з автобусів і провели їх.

За словами Давида Арахамії, евакуція стала можлива завдяки президенту Володимиру Зеленському та злагодженій роботі Офісу президента під керівництвом Андрія Єрмака.

"Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - наголсив голова фракції "Слуга Народу".

  • Російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі. 
  • Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.
  • Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
  • При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.
  • Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що людей евакуюватимуть із Маріуполя й надалі.
  • Президент Володимир Зеленський висловив надію на дотримання окупантами всіх необхідних умов для подальшої евакуації людей з Маріуполя.
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