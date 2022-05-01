English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Людей евакуюватимуть із Маріуполя й надалі, - Єрмак

Людей евакуюватимуть із Маріуполя й надалі, - Єрмак

1 травня, 2022 неділя
20:48
війна з Росією Андрій Єрмак

Станом на 1 травня з Маріуполя до Запоріжжя вивезли понад 100 цивільних, однак евакуація триватиме й надалі

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у фейсбуці.

"Сьогодні розпочали евакуацію мирних мешканців з міста Маріуполь, зокрема з металургійного комбінату "Азовсталь" Там люди декілька тижнів ховалися від російських бомбардувань. Станом на сьогодні нам вдалося вивезти більше 100 жінок, дітей та людей похилого віку. Всіх веземо до Запоріжжя. Це лише перший етап і ми продовжимо забирати з Маріуполя наших громадян та військових", - повідомив він.

За його словами, це була важка операція й попереду багато роботи, однак Україну це не зупинить. Андрій Єрмак зазначив, що росіяни продовжують бомбардувати Маріуполь, але нестимуть за це відповідальність.

"Президент Володимир Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, команда Офісу Президента та Уряду працювала над цією задачею нон-стоп. Ми дякуємо за допомогу ООН і МКЧХ. Кожен з воїнів та цивільних маріупольців - герой. Україна робить та завжди робитиме все для порятунку наших людей", - зазначив голова Офісу президента.

  • Російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.
  • Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.
  • Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
  • При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.
  • Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.
  • 1 травня 2022 року завдяки ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста з Азовсталі евакуювали 100 цивільних.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Запоріжжя
ООН
Маріуполь
евакуація
росіяни
цивільні
бомбардування
Андрій Єрмак
Офіс президента
Азовсталь
МКЧХ
Читайте також:
30 квітня, 2022 субота
РФ нарощує темпи наступу та веде обстріли на всіх напрямках, над Затокою ворог провів повітряну розвідку, - Генштаб ЗСУ
острів Зміїний
1 травня, 2022 неділя
ЗСУ знову нанесли удар по Зміїному: розбито 3 зенітні установки, комплекс "Стріла-10", а також машина зв’язку
Медведєв
30 квітня, 2022 субота
Списує свої провали на росіян та Путіна: у Кремлі накинулися на Шольца за підтримку України
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
1 травня
21:19
Водій евакуаційного автобуса, якого обстріляли у Попасній, живий. Його тримають у полоні
21:16
Сергій Никифоров
Головними потребами України є санкції проти Росії й озброєння, - Никифоров
20:59
Володимир Зеленський
Зеленський: Сподіваюся на дотримання окупантами всіх необхідних умов для подальшої евакуації людей з Маріуполя
20:56
В одному з міст України рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну, - журналіст Віктор Шлінчак
20:31
Причетні до появи ПЦУ разом з Порошенком були у "розстрільних" списках рашистів, - нардепка Василевська-Смаглюк
20:24
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Підвищення військового збору до 3% потрібно вводити тільки на час військового та надзвичайного стану в країні, - народна депутатка Южаніна
20:20
Байден
Світ мусить і притягне Росію до відповідальності, - Байден
20:19
Ноутбук
Російські держкомпанії та установи відмовляться від західних антивірусних програм з 2025 року
20:11
Цьогоріч на форум у Давосі не запросили жодного росіянина , - NZZ am Sonntag
20:01
ЗСУ
"Блискавична робота": українські військові показали відео знищення російського БТР
19:54
На Донеччині ворог намагався наступати та зазнав втрат, - Генштаб
19:43
Олаф Шольц
Шольц назвав цинічними поради Україні захищатися від РФ без зброї
19:30
Валерій Герасимов
Герасимов через Бєлгород утік до Москви, - Conflict Intelligence Team
19:24
В Одесі з пам'ятника демонтували табличку з написом "слава русскому оружию"
19:23
Ексклюзив
Путін
Ядерний шантаж Путіна не спрацював. США готові завдати удару по бункеру Путіна, - Піонтковський
19:23
Дмитро Кулеба
Кулеба обговорив із Боррелем наступний пакет санкцій проти Росії, який має включати нафтове ембарго
18:57
Евакуація з інших районів Маріуполя, крім Азовсталі, перенесена на 2 травня
18:46
ЦНАП
На Київщині відновили роботу 49 ЦНАПів
18:41
З Миколаєва до Австрії та Литви евакуювали майже 100 людей
18:29
Ексклюзив
гітлер-путін
Україна для британців - це Велика Британія 1940-го року, яка самотужки воює проти сучасного Гітлера з ядерною бомбою, - Піонтковський
18:25
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами з "ураганів"
18:20
біженці з домашніми тваринами
У Франції прихистили понад 70 тис. українських біженців
18:04
окупанти
Унаслідок російського обстрілу Богодухова на Харківщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень
18:02
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Люди на Заході розправили плечі, бо зрозуміли, що немає причин боятися болотного хробака з пітерського підворіття Путіна, - Піонтковський
17:56
Віталій Миколенко
Миколенко допоміг "Евертону" перемогти "Челсі" у битві за виживання в АПЛ
17:50
Біженці з Маріуполя
Сьогодні завдяки ООН та МКЧХ з Азовсталі евакуйовано 100 цивільних
17:49
окупанти
У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися, - українська розвідка
17:46
Болгарія біженці
Майже 90% українських біженців у Болгарії хочуть почати працювати
17:36
Кабаєва з сестрою та племінниками (офіційна версія). А неофіційна - з синами
Кабаєва народжувала від Путіна у Швейцарії, - SonntagsZeitung
17:31
У МЗС РФ "викрили справжню мету" візиту Анджеліни Джолі до Львова
17:30
Укрзалізниця дизель-поїзд
"Набіг орди": Укрзалізниця попередила про можливі збої в роботі онлайн-сервісів через хакерські атаки
17:27
"Якщо ти сидиш і нічого не робиш, то можна з'їхати з глузду": українські біженці волонтерять у Румунії
17:26
Людмила Денісова
Серед звільнених українських військовополонених є люди з ампутацією кінцівок, сепсисом і важкими пораненнями, - Денісова
17:25
Оновлено
Ворог обстріляв село у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Поранено жінку
17:23
Оновлено
обвал мосту
"Це була диверсія": у прикордонній Курській області РФ частково обвалився міст з залізничною гілкою
16:54
Увага міни
Мінреінтенрації регулярно попереджатиме українців про мінну небезпеку
16:50
Ексклюзив
Гітлер=Путін
Росію треба зламати як нацистську Німеччину, щоб вона не могла розпочати нову війну, - військовий експерт Ступак
16:47
Валерій Герасимов
Начальник Генштабу РФ Герасимов отримав поранення в Україні, - Аваков
16:34
Томаровка
На околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю
16:33
риба
Україна розірвала угоду з Росією про співпрацю в галузі рибного господарства
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV