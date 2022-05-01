Людей евакуюватимуть із Маріуполя й надалі, - Єрмак

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у фейсбуці.



"Сьогодні розпочали евакуацію мирних мешканців з міста Маріуполь, зокрема з металургійного комбінату "Азовсталь" Там люди декілька тижнів ховалися від російських бомбардувань. Станом на сьогодні нам вдалося вивезти більше 100 жінок, дітей та людей похилого віку. Всіх веземо до Запоріжжя. Це лише перший етап і ми продовжимо забирати з Маріуполя наших громадян та військових", - повідомив він.



За його словами, це була важка операція й попереду багато роботи, однак Україну це не зупинить. Андрій Єрмак зазначив, що росіяни продовжують бомбардувати Маріуполь, але нестимуть за це відповідальність.



"Президент Володимир Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, команда Офісу Президента та Уряду працювала над цією задачею нон-стоп. Ми дякуємо за допомогу ООН і МКЧХ. Кожен з воїнів та цивільних маріупольців - герой. Україна робить та завжди робитиме все для порятунку наших людей", - зазначив голова Офісу президента.

Російська сторона тривалий час не випускала цивільних з Азовсталі.

Справа зрушила з місця після розпочатої добровольчим полком "Азов" всесвітньої інформаційної кампанії з привернення уваги до того, що зараз відбувається в Маріуполі та на Азовсталі, зокрема, та після відвідин Москви генеральним секретарем Антоніу Гуттерешем та його особистих перемовин з Володимиром Путіним.

Ввечері у суботу, 30 квітня, окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

При цьому в підземних укриттях під Азовсталю продовжують лишатися вцілілі "азовці", прикордонники та морські піхотинці ЗСУ. Що з ними буде далі наразі не відомо.

Українських військових випускати з Азовсталі росіяни відмовляються. Серед них чимало поранених.

1 травня 2022 року завдяки ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста з Азовсталі евакуювали 100 цивільних.

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