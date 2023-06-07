Штурмували Донеччину та Луганщину: СБУ оголосила підозру окупантам із російського підрозділу "Шторм"
Служба безпеки України оголосила підозру ще 7 полоненим бойовиках, включаючи найманців із угруповань міністерства оборони Росії під назвою "Шторм"
Про це інформує Служба безпеки України.
Виявлено, що кожен зі зловмисників у різний час приєднався до окупаційних підрозділів Південного військового округу збройних сил Російської Федерації. Бойовики активно брали участь у штурмі населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.
Зловмисники потрапили в полон у травні на Авдіївському напрямку.
Один з підозрюваних був членом терористичного угруповання "Шум" у складі так званого козачого союзу області війська донського з 2015 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно приєднався до одного з новостворених загонів міністерства оборони РФ - "Шторм".
Ще двоє зловмисників, які приєдналися до цього підрозділу, є жителями Донецької області. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України.
Також двоє бойовиків з терористичних груп "Оплота" боролися проти Сил оборони України в районах Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки у Луганській області.
Серед затриманих є стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку збройних сил Росії "Восток". Ці зловмисники атакували позиції ЗСУ поблизу Авдіївки з використанням артилерії.
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