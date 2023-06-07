Про це інформує Служба безпеки України.

Виявлено, що кожен зі зловмисників у різний час приєднався до окупаційних підрозділів Південного військового округу збройних сил Російської Федерації. Бойовики активно брали участь у штурмі населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Зловмисники потрапили в полон у травні на Авдіївському напрямку.

Один з підозрюваних був членом терористичного угруповання "Шум" у складі так званого козачого союзу області війська донського з 2015 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно приєднався до одного з новостворених загонів міністерства оборони РФ - "Шторм".

Ще двоє зловмисників, які приєдналися до цього підрозділу, є жителями Донецької області. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України.

Також двоє бойовиків з терористичних груп "Оплота" боролися проти Сил оборони України в районах Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки у Луганській області.

Серед затриманих є стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку збройних сил Росії "Восток". Ці зловмисники атакували позиції ЗСУ поблизу Авдіївки з використанням артилерії.

Усім військовим ворога повідомили про підозру за участь у терористичній організації. Їм загрожує до 15 років тюрми.