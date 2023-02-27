Шуфрич де-факто став прес-секретарем "Слуги народу", — аналітик Руху ЧЕСНО Саліженко

Про це у першому випуску спецпроєкту "ЧЕСНО про парламент" на Радіо НВ заявив парламентський аналітик Руху ЧЕСНО Олександр Саліженко.

"Насправді Нестор Шуфрич досить активний у сесійній залі, він дуже часто бере слово і виступає. Він мовчав до початку квітня, а потім, коли оголосили про створення нової групи, він став виступати. Тобто він став спікером таким", — заявив Саліженко.

За словами аналітика Руху ЧЕСНО, якщо послухати, що говорить Шуфрич, то "він фактично виконує роль прес-секретаря "Слуги народу" або й всього парламенту".

"Він постійно закликає народних депутатів голосувати, підтримувати, не сперечастися, а голосувати "за", — описує роль представника забороненої судом ОПЗЖ Саліженко.

"Ба більше, колишні депутати від ОПЗЖ закінчують свої виступи у сесійній залі гаслами "Слава Україні! — Героям слава!". Тепер це такі палкі патріоти, які у своїх виступах постійно говорять, що вони за Україну, за ЄС завжди були. Наприклад, Тетяна Плачкова (одна зі спікерів фракції "Відновлення України"), яка була на загальній фотографії в Кремлі, а зараз вона — активна "євроінтеграторка", — описує метаморфози проросійських депутатів аналітик Руху ЧЕСНО.

Олександр Саліженко наводить й інший приклад: обраний від ОПЖЗ Дмитро Ісаєнко залишається у керівництві Комітету з питань держвлади і звітує про роботу комітету в 2022 році замість колишнього голови Андрія Клочка.

"І це виглядає дуже абсурдно, коли триває війна, постійно гинуть люди, а в нас колишні депутати ОПЗЖ замають керівні посади на рівні комітетів парламенту, Нестор Шуфрич очолює комітет з питань свободи слова. До речі, через цей комітет за рік пройшло і проголосовано лише два законопроєкти", — підсумовує аналітик Руху ЧЕСНО.