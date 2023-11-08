"Шукає свій шанс": Шевченко засипав Мбаппе компліментами

Про це повідомляє Football Italia.

"Знаю, за ким мені подобається спостерігати. З нападників, які зараз грають, мені дуже подобається Мбаппе. Мені подобається, що він завжди дивиться, стежить за грою, спостерігає за суперником і шукає свій шанс. Він дуже швидкий, але що робить його ефективним, так це якість його рухів, той факт, що він може піти вліво або вправо, і він може пробити будь-якою ногою, коли у нього є простір", - сказав Андрій Шевченко.

24-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 72 матчі, забив 42 голи та став у її складі чемпіоном світу (2018).

З 2018 року форвард грає за ПСЖ. На рахунку Мбаппе 274 матчі, 224 голи та 99 результативних передач за паризьку команду.

Цікаво, що в дитинстві Мбаппе вболівав за "Мілан", а Шевченко є легендою італійського клубу.