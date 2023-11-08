"Шукає свій шанс": Шевченко засипав Мбаппе компліментами
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко сказав, що, серед сучасних форвардів його фаворитом є нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе
Про це повідомляє Football Italia.
"Знаю, за ким мені подобається спостерігати. З нападників, які зараз грають, мені дуже подобається Мбаппе. Мені подобається, що він завжди дивиться, стежить за грою, спостерігає за суперником і шукає свій шанс. Він дуже швидкий, але що робить його ефективним, так це якість його рухів, той факт, що він може піти вліво або вправо, і він може пробити будь-якою ногою, коли у нього є простір", - сказав Андрій Шевченко.
24-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 72 матчі, забив 42 голи та став у її складі чемпіоном світу (2018).
З 2018 року форвард грає за ПСЖ. На рахунку Мбаппе 274 матчі, 224 голи та 99 результативних передач за паризьку команду.
Цікаво, що в дитинстві Мбаппе вболівав за "Мілан", а Шевченко є легендою італійського клубу.
- У жовтні Кіліан Мбаппе забив 42-й гол за збірну Франції та перевершив досягнення легендарного Мішеля Платіні за результативністю в національній команді.
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