Мбаппе перевершив бомбардирське досягнення Платіні у збірній Франції

Про це повідомляє L`Equipe.

Мбаппе 13 жовтня зробив дубль у відбірковому матчі Євро-2024 проти Нідерландів, допоміг Франції перемогти 2:1 та достроково забезпечити собі вихід до фінальної частини турніру.

Форвард забив 41-й та 42-й голи за національну команду та випередив за результативністю триразового володаря "Золотого м'яча" Мішеля Платіні, в якого 41 гол.

Більше голів за збірну Франції забили Олів’є Жиру (54), Тьєррі Анрі (51) та Антуан Грізманн (44).

24-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду 72 матчі та став у її складі чемпіоном світу в 2018 році.