Мбаппе перевершив бомбардирське досягнення Платіні у збірній Франції
Кіліан Мбаппе забив 42-й гол за збірну Франції та перевершив досягнення легендарного Мішеля Платіні за результативністю в національній команді
Про це повідомляє L`Equipe.
Мбаппе 13 жовтня зробив дубль у відбірковому матчі Євро-2024 проти Нідерландів, допоміг Франції перемогти 2:1 та достроково забезпечити собі вихід до фінальної частини турніру.
Форвард забив 41-й та 42-й голи за національну команду та випередив за результативністю триразового володаря "Золотого м'яча" Мішеля Платіні, в якого 41 гол.
Більше голів за збірну Франції забили Олів’є Жиру (54), Тьєррі Анрі (51) та Антуан Грізманн (44).
24-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду 72 матчі та став у її складі чемпіоном світу в 2018 році.
- 13 жовтня, збірна Франції перемогла у гостях Нідерланди та разом з Португалією та Бельгією достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи - 2024.
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