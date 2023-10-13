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Євро-2024: розклад відбіркових матчів 13 жовтня

13 жовтня, 2023 п'ятниця
05:55
Спорт Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024

У п'ятницю, 13 жовтня, у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу будуть зіграні ще 7 матчів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Кваліфікація. 7-й тур

13 жовтня

19:00 Естонія - Азербайджан

21:45 Австрія - Бельгія

21:45 Ірландія - Греція

21:45 Ісландія - Люксембург

21:45 Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина

21:45 Нідерланди - Франція

21:45 Португалія - Словаччина

*Трансляція усіх матчів доступна на Megogo

Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Євро-2024

Фото: Getty Images

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи. 

У цю міжнародну паузу на збірну України чекають матчі проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня у Та-Калі).

футбол
Євро-2024
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