Шведський чиновник блокує відправку допомоги для підрозділів ЗСУ, - волонтерка Лашен
Олена Лашен, аналітик з контртерористичної безпеки та волонтерка зі Швеції, розповіла, що перший раз за пів року волонтерства зіткнулася з відмовою відправити допомогу військовим в Україну через невизнання чиновником офіційних документів
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"До сьогодні жодних проблем не було щодо купівлі та доставки автівок для підрозділів ЗСУ. Всі шість місяців все було добре і раптом після останньої партії автівок, нам надійшла відмова від шведського транспортного департаменту у знятті з реєстрації авто, тому що за правилами Швеції автівка знімається з реєстрації після перетину кордону України. Ми отримали на один і той же запит три відмови. Важливо те, що підстава цієї відмови полягає у невизнанні офіційних документів України, тобто спрощена форма митної декларації, яка була прийнята постановою №174 урядом України від 1 березня, не є митною декларацією, виходячи з офіційного пояснення шведського чиновника", - прокоментувала волонтерка.
Олена Лашен пояснила, що автівки, які купуються у різних країнах Європи та Америки, коли вони перетинають український кордон, то їх бере на баланс військовий підрозділ. Вже чотири тижні волонтерка у листуванні та телефонних перемовинах пояснює представнику транспортного департаменту у Швеції кожне слово з митної декларації та надсилає фото, як саме використовуються військовими автівки у зоні бойових дій.
"Адже це позиція одного чиновника у транспортному департаменті, який не хоче давати дозвіл на зняття з реєстрації авто. Що є дуже поганим прецедентом, бо виходить, що невизнання документів України є підставою для відмови, але раніше ми з таким не стикалися. І якщо чиновник три рази відмовляє, то можливо він виказує таким чином своє ставлення до українських волонтерів. Зрозуміло, що зараз багато підводних каменів у волонтерському морі, але на цей прецедент треба реагувати, аби запобігати подібним випадкам у майбутньому", - зауважила Лашен.
Волонтерка додала, що звернулася до МЗС України та до посольства України у Королівстві Швеція. На щастя, їй відразу відповіли та пообіцяли взяти під контроль цю проблему. Також Олена надіслала скаргу до гендиректора транспортного міністерства Швеції.
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